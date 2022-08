Das Paradoxon der Regeneration

Der Erholungsprozess steckt voller Widersprüche. Die Forschung zeigt, dass wir uns ausgerechnet dann am wenigsten erholen können, wenn wir es am nötigsten hätten. In Zeiten, in denen es auf der Arbeit hoch hergeht, schaffen es beispielsweise nur sehr wenige, die Spirale aus längeren Arbeitszeiten und weniger Pausen zu stoppen. Hinzu kommt, dass wir in Stressphasen dazu neigen, vor allem Ungesundes zu essen und zu trinken. Und sehr viele fühlen sich nach der Arbeit zu abgekämpft, um sich mit Freunden zu treffen, Sport zu treiben oder beim Spaziergang in der Natur neue Kraft zu tanken. Kein Wunder also, dass sie sich am nächsten Morgen genauso erschöpft fühlen wie am Abend zuvor. Organisationen, die mehr oder weniger pausenlose Arbeit als Bestandteil ihrer Kultur zelebrieren oder sich in einem ständigen Ausnahmezustand befinden, verstärken diese Mechanismen zusätzlich. Sie vermitteln ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Eindruck, sie könnten – und sollten – die Erschöpfungssignale ihres Körpers ignorieren.