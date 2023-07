"Ich habe eine lange Vergangenheit mit Adidas, und ich war sogar Club-Spieler [beim 1. FC Nürnberg]. Einer von vielen Fehleinkäufen beim Club. Hab nur vier Spiele machen können, aber hab ein Tor geschossen."



So selbstironisch stellte sich der Norweger Bjørn Gulden bei seiner ersten Hauptversammlungsrede als neuer CEO von Adidas vor: in freiem Vortrag, eine Hand in der Hosentasche und lässig in roter Trainingsjacke. Dafür ist er vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache (VRdS) zum Redner mit dem besten Auftritt eines Dax-40-CEOs in der Hauptversammlungssaison 2023 gekürt worden – und das, obwohl sein Deutsch nach eigener Aussage "nicht so perfekt" ist. Gulden spreche "nicht nur zur Sache, sondern vor allem zu Menschen und bricht dabei gekonnt mit der Erwartung des Publikums, wonach eine Hauptversammlung eine eher steife Angelegenheit sein müsse", lobt VRdS-Präsidiumsmitglied Patrick Maloney.