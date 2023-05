Für das Programm "Tulsa Remote" kommen alle Volljährigen mit Arbeitsberechtigung in den USA infrage, die remote in einem Vollzeitjob – oder als Selbstständige – außerhalb Tulsas arbeiten und innerhalb der kommenden zwölf Monate in die Stadt ziehen können. Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden nach ihrem Umzug ein höheres Realeinkommen und einen höheren Lebensstandard haben, sich stärker als an ihrem bisherigen Wohnort engagieren und dauerhaft bleiben wollen. Ihre Produktivität verringerte sich durch den Ortswechsel nicht. Jeder in das Programm investierte Dollar brachte der Stadt Tulsa 13 zusätzliche Dollar an wirtschaftlicher Aktivität ein. Und durch jeweils zwei Neubürger, die das Programm in die Stadt gelockt hatte, entstand nach Schätzungen von Wissenschaftlern ein neuer Vollzeitjob.