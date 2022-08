Werden Unternehmen von Hackern erpresst, dann müssen sie sich entscheiden: Lösegeld zahlen und auf das Wohlwollen der Kriminellen setzen – oder in Kauf nehmen, dass ihre Daten verloren gehen. Eine neue Studie über Ransomware zeigt nun: Für die meisten Unternehmen lohnt es sich nicht, auf eine Lösegeldforderung einzugehen. 82 Prozent der erpressten Unternehmen in Deutschland wurden anschließend noch ein zweites Mal Opfer eines Ransomware-Angriffs. 10 Prozent der Unternehmen in aller Welt zahlten sogar ein drittes Mal, in Deutschland jedoch keiner der Befragten.