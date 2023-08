In den Studien mit der Gerichtssimulation und dem Geschichtsquiz schauten sich die Forschenden genauer an, welche psychologischen Mechanismen hinter den Ergebnissen stecken könnten. Sie fanden heraus: Underdogs in einer Erfolgsphase und Favoriten in einer Schwächephase spüren eine besonders hohe Ergebnisunsicherheit – also die Möglichkeit, dass ihr nächster Auftritt von dem abweicht, was andere Menschen von ihnen erwarten. Bei Underdogs führt die Chance, negative Erwartungen zu überwinden, häufig zu besonders starken Erregungszuständen. Bei Favoriten hingegen kann der Gedanke an ein mögliches Versagen die Angst vergrößern. Beides sind Momente großer Erregung, die Menschen dazu bringen, sich ausschließlich auf das erhoffte Ergebnis zu konzentrieren. Dabei verdrängen sie regelmäßig ethische Bedenken.