Die Börsenreaktion auf den Murmeltiertag ist also nicht die einzige Anomalie?

Ganz und gar nicht. Forscher haben auch den "Sell in May and go away"-Effekt dokumentiert, der die Tatsache widerspiegelt, dass der Markt in der Regel von Mai bis Oktober am schlechtesten läuft. Dann gibt es noch den Januareffekt, der so genannt wird, weil die Aktien zu Beginn des Jahres oft steigen, und den Montagseffekt, bei dem die Marktrenditen zu Beginn der Woche unter dem Durchschnitt liegen. Einige Studien haben auch ergeben, dass Aktien bei Vollmond und bei rückläufigem Merkur schlecht abschneiden.