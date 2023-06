Die Zurückhaltung wirkt paradox, denn im Vergleich mit anderen Ländern sind es ausgerechnet die deutschen CEOs, die am häufigsten Mental-Health-Initiativen anstoßen. So sagen 95 Prozent, dass sie psychische Gesundheit in ihrem Unternehmen auf die Agenda setzen, während es in den USA nur 82 Prozent sind. Zudem haben deutsche Führungskräfte ein gutes Gespür dafür, wo ihre Mitarbeitenden den größten Unterstützungsbedarf haben: bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch die Bedeutung von Gesundheits-Apps und therapeutischen Angeboten für die Belegschaft schätzen sie ziemlich präzise ein.