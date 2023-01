Liebe Leserin, lieber Leser,

was hat dazu geführt, dass Sie heute dort stehen, wo Sie stehen? Talent? Disziplin? Ehrgeiz? Ein Faktor, den Sie wahrscheinlich nicht genannt haben, ist: Zeitgeist. Wer als Führungskraft aufsteigt und wer scheitert, wer geliebt wird und wer kritisiert, habe vor allem mit dem Zeitgeist zu tun, schreibt Nitin Nohria, der ehemalige Dekan der Harvard Business School. "Eine Person, die in einer Epoche beeindruckende Erfolge feiert, kann in einer anderen durchaus kläglich scheitern." Führung habe mehr mit Kontext als Charakter zu tun. Ich finde: Das ist ein faszinierender Gedanke.