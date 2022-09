Um CO₂ einzusparen braucht eine Car Policy klare Richtlinien für die energieeffiziente Fahrzeugnutzung. Unternehmen sollten Anreize für sparsames Fahren setzen wie ein freiwilliges betriebsinternes Tempolimit (zum Beispiel 130 Kilometer pro Stunde), Wettbewerbe für die kraftstoffsparendsten Fahrerinnen und Fahrer oder ein eingeschränktes Kraftstoffbudget.

Da Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zunehmend zum Auslaufmodell werden, sollten Unternehmen schon jetzt die Elektrifizierung ihres Fuhrparks in Angriff nehmen und ihre Beschäftigten dabei einbeziehen. So könnten sie ihnen anbieten, die Alltagstauglichkeit von E-Autos für einige Wochen mit Poolfahrzeugen zu testen. Natürlich gehört dazu auch, die unternehmenseigene Ladeinfrastruktur auszubauen, Mitarbeitenden eine Wallbox am Wohnort zu finanzieren oder ihnen per Ladekarte oder App Zugang zu öffentlichen Schnellladesäulen zu ermöglichen.