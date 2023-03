Während die Kriterien Umwelt und Soziales in Europa fast gleichauf liegen – sie werden in 31 bzw. 32 Prozent der Vergütungspläne berücksichtigt –, bleiben Governance-bezogene Kennzahlen mit 17 Prozent abgeschlagen. "ESG-Kennzahlen gelten inzwischen nicht mehr als Nice-to-have in Vergütungsplänen", heißt es in der Studie, "[Investoren] erwarten, dass sie ein Hauptelement der Unternehmensstrategie sind." Unternehmen, die diesen Schritt noch nicht gemacht hätten, müssten jetzt die Grundlage dafür schaffen, ESG-Kriterien in ihre Managervergütung einzubeziehen.