Liebe Leserin, lieber Leser,

bei mir ist es Roulade. Und Roastbeef. Da werde ich schwach. Als ich neulich mit unserem großartigen Küchenchef Alfred Freeman und seinem Team bei einem Event kochte, bedankte ich mich bei ihm für die wachsende Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. Die klangen zuletzt alle so aufregend und lecker, dass ich sogar dem Roastbeef widerstehen konnte – und ich liebe Roastbeef mit Bratkartoffeln und Remoulade wirklich sehr. "Danke, dass ihr mich so gut nudged", sagte ich.