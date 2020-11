Einzelhandel Aufrunden, bitte!

In vielen Geschäften kann an der Kasse nicht nur bezahlt, sondern auch gespendet werden. Studien zeigen: Das nervt etliche Kunden – ihre negativen Gefühle lasten sie dann dem Händler an. Wer ein paar Regeln beachtet, vermeidet diesen unerwünschten Effekt.