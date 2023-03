E-Commerce Der Preis der Cookie-Trickserei

Die Banner sehen sehr unterschiedlich aus, es gibt keinen Standard. Meist sind sie jedoch so gestaltet, dass die Userinnen und User einer Datenverarbeitung möglichst schnell und umfänglich zustimmen. So heben manche Seitenbetreiber den "Akzeptieren"-Button farblich hervor, treffen eine Vorauswahl in den Kontrollkästchen oder erschweren es, Cookie-Einstellungen individuell anzupassen. Mitunter ist es noch nicht einmal möglich, Cookies komplett abzulehnen. Diese Praxis einiger Unternehmen verstößt allerdings gegen die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).