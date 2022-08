Managerausbildung Wo Dax-Vorstände studiert haben

Ohne einen Universitätsabschluss haben es Managementtalente nach wie vor schwer, in deutsche Dax-Vorstände vorzudringen: 85 Prozent der Vorstandsmitglieder von Dax, MDax und SDax haben an einer deutschen oder ausländischen Universität studiert, mehr als ein Drittel auch promoviert. Lediglich 8 Prozent bringen ein Zeugnis einer Fachhochschule mit, 7 Prozent haben einen anderen Bildungsweg wie Berufsakademie oder Ausbildung. Das hat die Managementberatung Horváth in einer Analyse des Werdegangs der über 500 deutschen Vorstandsmitglieder von Dax-Unternehmen herausgefunden.