Werk und Wirkung

Als der Wirbelsturm "Sandy" im November 2012 über New York wütete, befand sich Péter Horváth mittendrin. Er hatte sich zum Marathon angemeldet, es sollte sein 21. in der US-Metropole werden. Dass der Lauf abgesagt wurde, nahm er gelassen. "Der älteste Finalist in New York ist 93 Jahre", sagte er. Soll heißen: Für ihn wird es bestimmt noch weitere Gelegenheiten geben.