Die oben beschriebenen Effekte werden zwar schnell übersehen, behindern den Erfolg von Unternehmen jedoch erheblich. Das Gefährliche an der Sache ist, dass die Auswirkungen über das gesamte Unternehmen verstreut sind und auch Bereiche betreffen, die auf den ersten Blick nicht mit dem Personalabbau in Verbindung gebracht werden.



Sollten Arbeitgeber also generell von Kündigungen absehen? Nein. Es gibt viele wichtige Gründe, die Umstrukturierungen und Personalabbau unabdingbar machen. Darunter etwa Eigentümerwechsel, Fusionen oder der Kauf eines anderen Unternehmens. Auch schlechte Marktbedingungen sowie geografische und politische Einflüsse können Kündigungen erzwingen. Doch selbst, wenn kein Weg an Kündigungen vorbeiführt, können Arbeitgeber einige Dinge beachten, die die negativen Folgen zumindest abfedern.

Wie es besser ginge

Ein bekannter Wirtschaftshistoriker fällte über die aktuelle Kündigungswelle im Silicon Valley ein vernichtendes Urteil: "Die Unternehmen mögen modern sein, die Art und Weise wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, ist allerdings alles andere als fortschrittlich. Sie ist vielmehr Sinnbild für längst überholte Unternehmensstrategien. Wenn sich das nicht ändert, werden die verantwortlichen Führungskräfte ihren Unternehmen schweren Schaden zufügen."

Es würde den Mann gewiss beruhigen, wenn er wüsste, dass in jüngster Zeit bereits mehrere CEOs von Start-ups auf mich zugekommen sind, um zu fragen, wie sie das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden in dieser von Veränderung geprägten Zeit aufrechterhalten können. Und zwar auch dann, wenn sie aufgrund der Weltwirtschaftslage Entlassungen vornehmen müssen. Hier sind einige meiner Ratschläge:

Prüfen Sie zunächst alle anderen Optionen!

Personalmaßnahmen sind vom Einzelfall abhängig. Entlassungen sind beispielsweise sinnvoll, wenn in einem Unternehmen Umstrukturierungen oder dauerhafte Veränderungen stattfinden. Bei einem nur vorübergehenden Abschwung sieht das anders aus. In diesem Fall können vorübergehende Beurlaubungen und Versetzungen innerhalb des Unternehmens durchaus die bessere Option sein.

Honeywell-CEO Dave Cote setzte während der Rezession in den USA 2008 beispielsweise eher auf Freistellungen als auf Entlassungen. Dadurch, dass er deswegen eine weiterhin motivierte Belegschaft hinter sich hatte, konnte er die Produktentwicklung im eigenen Haus fortsetzen (was sicherlich dazu beigetragen hat, dass Honeywell zwischen 2009 und 2012 eine Aktienrendite von 75 Prozent vorweisen konnte – über 20 Punkte mehr als der direkte Wettbewerber). Cote war gar nicht per se gegen Kündigungen: Wenn es darum ging, sich aus leistungsschwachen Geschäftsbereichen zurückzuziehen, nutzte er sie. Doch überall da, wo er das Geschäft ausbauen wollte, stellte er auch in der Krise neue Leute ein und überprüfte konsequent die Leistung seiner Angestellten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen in die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investierte.

Seien Sie fair!

Studien zeigen, dass Mitarbeitende die Fairness einer Entlassung vor allem daran beurteilen, wer entlassen wird. Eher eindimensionale Vorgaben wie "Die Dienstältesten bleiben" oder "Wer zuletzt kam, geht zuerst" wirken nur auf den ersten Blick klar und nachvollziehbar. In Wirklichkeit ist die Sache sehr viel komplexer: Manchmal ist es für ein Unternehmen sehr viel klüger, einige der neueren Mitarbeitenden zu behalten und nicht an allen Dienstältesten festzuhalten.

Wenn ein Unternehmen im zwei-, drei- oder vierstelligen Bereich Mitarbeitende entlassen muss, liegt das natürlich nicht an der Leistung einzelner Kolleginnen oder Kollegen. Nichtsdestotrotz kann die Frage, wie wesentlich jemand zum Unternehmenserfolg beiträgt oder nicht, durchaus Maßstab für die Auswahl jener sein, die gehen müssen. Die Kür ist dabei die Leistungsbewertung der einzelnen Mitarbeitenden. Das belegt auch eine aktuelle Studie , in der den Teilnehmenden die Profile von 25 Mitarbeitenden vorgelegt wurden. Auf jedem Datenblatt standen Beurteilungen von Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen, die Fehlzeiten, die Dauer des Angestelltenverhältnisses und ein Hinweis, ob die oder der Angestellte mit seinen Fähigkeiten auch in anderen Unternehmensbereichen einsetzbar wäre. Zusätzlich gaben die Profile Auskunft über demografische Daten wie Geschlecht, Hautfarbe und das Alter der Mitarbeitenden. Das Ergebnis war erschreckend. Die Wissenschaftler fanden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Leistung bei der Entlassungsentscheidung eine Rolle spielt. Stattdessen werden vor allem persönliche Merkmale der Mitarbeitenden herangezogen – und zwar vollkommen ungeachtet ihrer Erfahrung, Leistung und Fähigkeiten.