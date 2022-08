Der Inklusionsgedanke müsse auch in den Werten eines Unternehmens wiederzufinden sein und im Alltag umgesetzt werden, schreiben die Autoren der Studie. Hier ist ebenfalls viel Luft nach oben. 15 der 40 Dax-Unternehmen nennen Inklusion nicht als zentralen Wert, und von den 25 Konzernen, die Inklusion in ihren Wertekanon aufgenommen haben, zeigt knapp die Hälfte kein einziges Bild von Mitarbeitenden mit Handicap auf ihren Karrierewebseiten. Nur ein sehr kleiner Teil der Konzerne geht noch einen Schritt weiter und lässt Angestellte mit Handicap durch Erfahrungsberichte selbst zu Wort kommen. Wie Inklusion in der Realität aussieht, bildet kaum ein Konzern ab. Nora Feist, Geschäftsführerin von Mashup Communications, sagt: "Unsere diesjährige Untersuchung hat gezeigt, dass Inklusion vor allem von den ganz Großen visuell nicht genug (vor-)gelebt wird."