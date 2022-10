Was die Experten sagen

So viel steht fest: Es ist höchst unangenehm, zwischen zwei rivalisierenden Vorgesetzten zu stehen. Priscilla Claman, Präsidentin einer Bostoner Coachingfirma, vergleicht die Situation mit Szenen aus der Kindheit, in denen der Nachwuchs zwischen den streitenden Eltern hin und her schaut und sich hilflos fühlt. Nancy Rothbard, Professorin für Management an der Wharton School, beschreibt das Dilemma im Büro so: "Sie müssen mit beiden Parteien zurechtkommen und wollen deshalb keine verärgern. Das ist purer Stress."

Vielleicht kommen Ihnen die folgenden drei Szenarien bekannt vor. Doch selbst, wenn das nicht so ist: Sie können Ihnen im Fall des Falles helfen, besser mit Ihren Gefühlen umzugehen und sich der Situation angemessen zu verhalten.