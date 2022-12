Harvard Business manager: Warum haben Sie den "Rolling Stone" gegründet?

Jann Wenner: Ich war Rock-and-Roll-Fan, selbst aber kein guter Gitarrist. Die Musik und ihre Botschaften haben mich geradezu verschlungen. Ich wollte mehr darüber lernen und Teil dessen sein, was die Band The Lovin' Spoonful "the magic that can set you free" nannten, "die Magie, die dich befreien kann". Mein Mitgründer Ralph Gleason legte die philosophischen Grundlagen des Magazins in einem Essay in der Zeitschrift "American Scholar". Der Text trug den Titel "Like a Rolling Stone". Unsere Prämisse war: Rock and Roll ist bedeutsam und vermittelt wichtige soziale und politische Botschaften.