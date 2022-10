"Damit wirkt die am häufigsten verwendete Begründung für mehr Diversität den erklärten Vielfaltszielen der Unternehmen entgegen", schreiben die Wissenschaftlerinnen, "indem sie paradoxerweise genau jene Gruppen abschreckt, die sie anziehen müssten, um diverser zu werden." Ihre Empfehlung: Unternehmen sollten ihr Engagement für mehr Vielfalt als Selbstverständlichkeit darstellen – "als etwas, das keiner Rechtfertigung bedarf und einfach Teil des unternehmerischen Kernziels ist".

