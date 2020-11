Die HR-Debatte aus deutscher Sicht

Seit knapp zwei Jahrzehnten ist die Welt der Personalmanager im Umbruch. Der US-Managementprofessor Dave Ulrich verlangte schon 1997 von den Personalern, sich aktiver an der Umsetzung strategischer Ziele zu beteiligen. Sie sollten nicht mehr nur Personal verwalten, sondern passend zu den Anforderungen des Geschäfts kluge Lösungen und Konzepte vorschlagen. Unter dem Stichwort "Businesspartner" geistert diese Idee seitdem durch die Managementliteratur und die Unternehmensabteilungen. Richtig umgesetzt wurden diese Konzepte selten. Die Unzufriedenheit auf der Businessseite wuchs. Seit 2014 fordern führende Köpfe aus Wissenschaft und Praxis radikale Lösungen. Die Managementvordenker Ram Charan und Günter Müller-Stewens postulierten im Harvard Business Manager, die zentralen HR-Abteilungen komplett aufzulösen beziehungsweise ihnen neue Aufgaben zu geben. Um die Bandbreite der Debatte in Deutschland abzubilden, skizzieren auf den folgenden Seiten vier Experten, was der Personalchef der Zukunft leisten muss. Mohsen Sohi als CEO eines globalen Mittelständlers sieht Talentmanagement als Chefsache an. Der Professor Günter Müller-Stewens kreiert ein umfassendes neues Aufgabenportfolio für den Personalchef, für den Berater Jörg K. Ritter ist HR mehr Transformator als Businesspartner, und für Arbeitsdirektorin Katharina Herrmann gehören die Chief Human Resources Officer zwingend ins Topmanagement.