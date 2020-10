Der CEO-Lebenszyklus

Sergei Torop verlor 1988 seinen Job als Verkehrspolizist in der sibirschen Stadt Minussinsk. Kurz darauf hatte er ein Erweckungserlebnis und hält sich seitdem für Jesus Christus. Er nannte sich Wissarion und gründete die "Kirche des letzten Testaments". Mittlerweile umfasst seine Gefolgschaft etwa 5000 Menschen. Sie leben in einer Reihe von abgeschiedenen Dörfern in Südsibirien und versorgen sich selbst.

Foto: JONAS BENDIKSEN / MAGNUM / AGENTUR FOCUS