Haben Sie selbst eine Gewohnheit, um sich den Wert Ihrer Führungsaufgaben bewusst zu machen? Ich freue mich über Tipps und Feedback! Melden Sie sich hier .

Leadership-Event: Weniger BWL, mehr Empathie. Von Führungskräften werden zunehmend andere Skills gefordert. Wie moderne Führung gelingt, diskutieren wir in unserem digitalen Live-Event OPEN HOUSE am 8. März um 14 Uhr mit Wolfgang Jenewein, Leadership-Professor an der Universität St. Gallen. Das Event ist kostenlos, und unsere Harvard-Community ist herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und eigene Erfahrungen einzubringen. Melden Sie sich unter diesem Link an.