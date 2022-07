Wird Gas bald knapp? Wie schlimm trifft uns die Inflation? Geht es an den Finanzmärkten noch weiter runter? Warum finden wir keine Mitarbeiter? Wo kriegen wir qualifizierte Mitarbeiter her? Und ist Corona bald vorbei? In vielen Unternehmen ist die Grundstimmung inzwischen, sich von einer Krise in die nächste zu bewegen. Existenzielle Ängste und Sorgen bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Folgen. Wie können Führungskräfte in einer solchen Situation, in der selbst die wirtschaftliche Existenz eines Unternehmens nicht mehr gesichert zu sein scheint, noch adäquat reagieren, entscheiden, führen? Wie kommunizieren sie? Und wie gehen sie mit ihren eigenen Ängsten und Unsicherheiten um? Autoren und Autorinnen des Harvard Business managers wissen Rat.