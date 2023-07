Die Kreditvergabe großer Banken ist noch immer ein unterschätzter Faktor in dem Bemühen, die CO 2 -Emissionen der Industrie zu senken. Das haben zwei Professoren der Harvard Business School bei einer Analyse von Bankdaten aus den Jahren 2009 bis 2021 festgestellt. Dafür identifizierten sie 80 Banken aus aller Welt, die in der Vergangenheit beschlossen hatten, keine Kredite mehr an Unternehmen zu vergeben, die Kohle abbauen oder zur Energiegewinnung nutzen ("Coal Divestment"). Zudem analysierten sie die Finanzdaten von Kohlekonzernen und schauten sich an, welche Kohleberg- und -kraftwerke im Laufe der Zeit stillgelegt wurden.