Klimawandel Hitzewellen schaden dem Export

Extreme Hitzewellen schaden nicht nur Menschen und Umwelt, sondern auch der Wirtschaft – und zwar vor allem in Ländern, die gar nicht direkt von den Temperaturschocks betroffen sind. Das haben Forscher vom ZEW Mannheim und von der Frankfurt School of Finance anhand von 4,5 Millionen internationalen Wetterdaten und bilateralen Handelsdaten aus fünf Jahrzehnten errechnet . So sinken in Monaten, in denen die Durchschnittstemperatur in einem Land mindestens 30 Grad Celsius beträgt, dessen Exporte im Schnitt um 3,4 Prozent – verglichen mit Monaten, in denen die Durchschnittstemperatur unter diesem Schwellenwert liegt. "Zwei Drittel dieser Kosten sind von Ländern zu schultern, die nicht direkt von der Hitze betroffen waren", erklärt Co-Autor Oliver Schenker.