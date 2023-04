Und wenn Sie den persönlichen Austausch schätzen: Auf unserem nächsten digitalen Community Event Open House können Sie Ihre Fragen auch direkt an unsere Experten Alessandro Brandolisio und Michael Leitl stellen. Die beiden haben gemeinsam mit einem weiteren Co-Autor ein wirklich tolles Arbeitsbuch zum Thema veröffentlicht – hier der Link zur Lektüre: The AI Toolbook . Ich freue mich, dass auch Vanessa Just dabei sein wird. Sie ist Gründerin eines Start-ups, das KI und Nachhaltigkeit zusammenbringt, und zudem Vorständin beim KI Bundesverband. Die Runde wird von mir moderiert, findet am 10. Mai um 15 Uhr statt und ist für Sie kostenlos. Hier geht's zur Anmeldung.