Ich glaube, die große Kunst liegt im "und", in der Verbindung. Führungskräfte brauchen Empathie UND Ratio, sie sollten zuhören UND klar entscheiden, mitnehmen UND vorangehen. Von daher sollten wir vielleicht formulieren: "Culture and strategy are having breakfast (together)".

Ich bin neugierig: Wie denken Sie über Strategie und Kultur? Wo liegt Ihre persönliche Stärke?

Zum Vertiefen und Umsetzen empfehle ich Ihnen unser aktuelles Sonderheft zum Thema Strategie. Im Interview erklärt Alexander Osterwalder, welche Klassiker Führungskräfte kennen sollten – und wie Führungskräfte eine moderne Innovationskultur schaffen . Für mich persönlich sind nach wie vor Michael Porters "Fünf Kräfte" ein Must-read für jede Führungskraft sowie Die Kunst der Strategieplanung von Roger Martin und seinen Co-Autoren.