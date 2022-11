Dabei zeigte sich: Die Höhe der Abfindung hängt nicht nur vom Bundesland ab, sondern auch vom Geschlecht der Arbeitnehmenden. So erhalten Frauen beim Abschied aus dem Unternehmen durchschnittlich rund 8200 Euro an Abfindung. Das sind etwa 24 Prozent weniger als bei Männern, die 10.700 Euro mit nach Hause nehmen. Da Abfindungen in der Regel von der Höhe des Bruttomonatsgehalts abhängen und Frauen weiterhin im Schnitt weniger verdienen als Männer, fallen bei ihnen die Abfindungssummen ebenfalls niedriger aus. Das wird auch durch den sogenannten Abfindungsfaktor deutlich, der sich folgendermaßen berechnet: Abfindung in Euro, geteilt durch Bruttomonatsgehalt und die vollen Beschäftigungsjahre. Bei Männern liegt dieser Faktor bei 0,46, bei Frauen hingegen nur bei 0,40.