Mäßig schwache Kontakte sind nach Aussagen der Wissenschaftler vor allem in schnell wachsenden Geschäftsfeldern hilfreich, wo es entscheidend ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein – etwa bei Technologien oder Forschung und Entwicklung.

Das Prinzip funktioniere auch andersherum, nämlich für Recruiter, betonen die Autoren. Auch sie sollten ihr Netzwerk ständig um mäßig schwache Kontakte ergänzen, um Zugang zu einer breiteren, womöglich auch innovativeren Kandidatenauswahl zu erhalten.

Quelle: Karthik Rajkumar et al.: "A causal test of the strength of weak ties", Science, September 2022