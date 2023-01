IT-Sicherheit Vertuschte Datenlecks

Immer wieder passiert es Unternehmen, dass Daten ihrer Kundinnen und Kunden nach außen dringen, zum Beispiel durch Hacking oder Datenpannen. In diesem Fall sind sie in der EU verpflichtet, dies innerhalb von 72 Stunden den Aufsichtsbehörden zu melden. Dadurch werden die Lecks meist öffentlich, was sich negativ auf den Börsenwert auswirken kann.