Und während eines kürzlich an der New York University geführten Gesprächs beschrieb Richterin Sonia Sotomayor, wie sie und die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg die ständigen Unterbrechungen und die Fremdaneignung ihrer Ideen überwanden, indem sie die Ideen der jeweils anderen verstärkten. In einem unserer Workshops für Führungskräfte in Harvard erzählte April Camilla Roslani, eine Chirurgin und Universitätsdekanin, dass sie ihr Team dazu ermutigt, "gute Ideen zu wiederholen oder wiederzugeben, wenn sie übersehen oder nicht gewürdigt werden, und die Person anzuerkennen, die sie ursprünglich vorgebracht hat." Durch Verstärkung kann jeder, der eine gute Idee hört, sicherstellen, dass sie nicht verloren geht.

Entwicklung

Manchmal reicht es aus, eine Idee wohlwollend und konstruktiv zu beurteilen. Wir haben gesehen, wie Teammitglieder abgelehnte Ideen am Leben erhielten, indem sie klärende Fragen stellten, die ihnen und anderen halfen, die Ideen besser zu verstehen. Diese Strategie ist besonders hilfreich in interdisziplinären Teams, in denen Menschen aus verschiedenen Berufen und Geschlechtern oft aneinander vorbeireden und unterschiedliche Fachausdrücke und Sprachmuster verwenden. Die Schwierigkeiten und Chancen einer Idee, die für einige Personen auffällig sind, können für andere unsichtbar sein. Die Entwicklung der Ideen der anderen hilft, sie im gesamten Team lesbar zu machen.

Legitimation

Für Ideen einzustehen, an die man glaubt, ist entscheidend für ihren Erfolg. Wir haben erlebt, dass Teammitglieder Ideen am Leben erhalten, indem sie Beispiele für ähnliche persönliche Erfahrungen teilten oder erläuterten, wie eine ähnliche Idee bei einem Konkurrenten oder einer Organisation, die sie bewundern, funktioniert hat. Mitarbeitende beschrieben zum Beispiel, wie Ideen in ihrer Organisation nützlich und umsetzbar sein könnten. Dadurch wurde verhindert, dass Ideen von Mitgliedern mit geringerer Macht bzw. niedrigerer Karriereposition verworfen wurden.

Wir haben gesehen, wie wichtig diese Taktik auch außerhalb von Organisationen ist. So schrieb beispielsweise La Alianza Nacional de Campesinas, eine Organisation von Farmarbeiterinnen, einen offenen Brief, in dem sie die Erfahrungen ihrer "Schwestern" in Hollywood mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz legitimierte und damit zur Gründung des Time's Up-Rechtsschutzfonds beitrug.

Veranschaulichung

Forschende, die sich mit Innovation und Konflikten beschäftigen, betonen, wie wichtig es ist, Ideen zu diskutieren, die greifbar und nicht amorph sind. Wenn man einen Weg findet, einen ersten Beweis dafür zu erbringen, dass eine zuvor abgelehnte Idee realisierbar und wichtig ist, kann man sie wiederbeleben. Gemäß dem Sprichwort, dass es manchmal besser ist, um Verzeihung zu bitten als um Erlaubnis zu fragen, können Sie, wenn Sie in der Organisationshierarchie weiter unten stehen, die Initiative ergreifen und auf kleine Weise demonstrieren, wie eine Idee in der Praxis funktionieren kann. Oder Sie können im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit Daten sammeln, um Diskussionen anzustoßen, die dazu beitragen, eine Idee am Leben zu erhalten.