Fertigung Wie 3-D-Druck die Produktion revolutioniert

Weil 3-D-Drucker immer besser und billiger werden, könnten sie in den nächsten Jahren einen Paradigmenwechsel in der Produktion auslösen. Künftig stellen Verbraucher ihre eigenen Waren her, dezentral und am Ort ihrer Nutzung. Bedeutet dies das Ende des Offshorings in Billiglohnländer?