Nadya Zhexembayeva ist Mitgründerin und Chief Reinvention Officer des Beratungsunternehmens "We Exist Reinvention Agency" mit Sitz in Columbus, Ohio, sowie Rednerin und Buchautorin. Zuvor war die gebürtige Kasachin Professorin für Sustainable Development an der IEDC Bled School of Management in Slowenien.

Foto: PR