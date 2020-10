Nachhaltigkeit Rendite ohne Reue

Wer Unternehmer wird oder in Firmen investiert, will Gewinn machen. Was wäre, wenn der Erfolg dabei von der Fähigkeit abhinge, nachhaltig zu wirtschaften? Fortschritte in der Messbarkeit von externen Effekten, Nachhaltigkeitsindizes und ein Wandel in Gesellschaft und Organisationen könnten es möglich machen. Ein Plädoyer.