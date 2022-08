Jede Firma kann diese interaktiven Module beantragen, ohne formell von Haier oder einem anderen Unternehmen dazu eingeladen worden zu sein. Sie muss dafür lediglich einen Fragebogen ausfüllen und dokumentieren, dass sie die nötigen Qualifikationen und Kapazitäten besitzt. Nach der Registrierung nimmt Haier eine Schnellprüfung vor, oftmals innerhalb eines einzigen Tages. Dann erhält der neue Anwender Zugang zu nicht vertraulichen Daten auf COSMOPlat, etwa allgemeinen Beschreibungen von Problemstellungen und Informationen darüber, welche Lieferanten daran arbeiten.

Statt Unternehmen zu Beginn einen formellen Zertifizierungsprozess durchlaufen zu lassen – so wie es viele Konzerne machen und was mehrere Wochen dauern kann –, erlaubt Haier Interessenten, sich ohne viel Aufhebens auf der Plattform umzutun. Falls ein Unternehmen dann aber an einem Projekt mitarbeiten möchte, prüft Haier eingehend dessen Produktions- und Technikkapazitäten und dessen Erfahrungen mit Qualitätsmanagement, Preisgestaltung und Nachhaltigkeit. Diese Risikoprüfung, bei der gegebenenfalls auch Besuche vor Ort stattfinden, dauert in der Regel nicht länger als ein paar Tage. Falls ernsthafte Probleme auftreten, darf das Unternehmen nicht teilnehmen, und sein Zugang zur Plattform wird gesperrt.

Haier plant, die Plattform zu erweitern und neue Funktionen zu integrieren. Dazu zählen das Management von Energiesparmaßnahmen und die Reduzierung von CO 2 -Emissionen, digitale Finanzierungen und Dienstleistungen für den grenzüberschreitenden Handel. Auch die Funktion des "digitalen Zwillings" soll an Umfang zunehmen – Unternehmen sollen noch besser virtuelle Modelle physischer Objekte oder Systeme nutzen und sie einfacher entwickeln, herstellen, betreiben und warten können.

Lehren für andere Unternehmen

Um eine Plattform wie COSMOPlat zu entwickeln, müssen Unternehmen bekannt und angesehen sein. Sie müssen über Erfahrung im Umgang mit Lieferanten auf unterschiedlichen Stufen der Lieferkette und Fachwissen über digitale Technologien verfügen. Das sind Grundvoraussetzungen, die ein solches Projekt für kleinere und mittlere Unternehmen in der Regel unerreichbar machen.

Die gute Nachricht ist, dass so ein Projekt klein anfangen und dann wachsen kann, sodass nicht gleich zu Beginn alle Ressourcen vorhanden sein müssen. Ein Unternehmen kann etwa Module nur mit bestimmten Funktionen entwickeln, Schritt für Schritt weitere Funktionen hinzufügen und dann die Module miteinander verknüpfen. Es kann aus der Praxis lernen und anfängliche Erfolge nutzen, um bei internen und externen Stakeholdern Vertrauen aufzubauen. Mit den erzielten Einsparungen kann es dann die nächsten Schritte finanzieren.

Eine digitale Plattform wie COSMOPlat kann in normalen Zeiten wie auch in Krisen Vorteile bringen. Anwender können ihre Arbeit dort schneller und effizienter organisieren und erledigen. Das verringert den Bedarf an kostspieligen Alternativen, wie große Notfallvorräte an Materialien, Bauteilen und Endprodukten vorzuhalten oder umfangreiche Puffer- und Logistikkapazitäten aufzubauen. Genauso wichtig ist: Eine solche digitale Plattform kann dazu beitragen, dass sich die Wertschöpfungskette eines Unternehmens organisch entwickelt, damit es sich den heutigen und künftigen Bedürfnissen schneller anpasst.