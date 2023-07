Die Daten stammen aus einer Reihe von Tests , bei denen die Leistung von Mensch und KI in fünf verschiedenen Bereichen bewertet wurde – von der Handschrifterkennung bis zum Sprachverständnis. In jedem der fünf Bereiche ist die anfängliche Leistung des KI-Systems auf -100 gesetzt. Die menschliche Leistung ist der Basiswert und steht auf null. Überschreitet die Leistung der KI also die Nulllinie, hat sie mehr Punkte erzielt als der Mensch.