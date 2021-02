Innovation Finde den Schwachpunkt

Wer immer nur an Produkteigenschaften feilt, wird nie den großen Durchbruch schaffen. Wirklich erfolgreiche Innovatoren denken ihre Kategorie komplett neu und wecken Bedürfnisse, die Kunden bislang nicht hatten. Das lässt sich an der Entwicklung des SUVs beobachten – und an der Idee vom gesunden Hundefutter.