Seit rund 20 Jahren verbreitet sich Design Thinking weltweit als nutzerorientierter Lösungsansatz und hat die Innovationskultur in Unternehmen revolutioniert. Während die Methode zu Anfang vor allem für Produktdesign eingesetzt wurde, ist sie mittlerweile in allen Bereichen etabliert – selbst in Personalabteilungen und dem Rechnungswesen.