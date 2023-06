Sommer. Sonne. Ferien. Ich hoffe, Sie genießen gerade all das! Falls nicht, möchten wir Sie in unserer aktuellen Ausgabe gern dazu einladen, sich zumindest gedanklich ein wenig mit schönen Dingen zu beschäftigen. Wie wäre es etwa mit einem Ausflug ans Meer? Schnell landen wir da bei der Blue-Ocean-Strategie. Die stammt zwar schon aus dem Jahr 2005, gilt aber bis heute als Benchmark für strategische Innovationen. Ersonnen wurde sie von W. Chan Kim und Reneé Mauborgne, die beide am renommierten European Institute of Business Administration (Insead) in Frankreich lehren; ihr Buch " Der Blaue Ozean als Strategie " wurde in 43 Sprachen übersetzt und ist ein "Business Book of the decade".