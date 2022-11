"Die Automobilindustrie gibt vor, modern zu sein. In Wirklichkeit ist sie extrem altmodisch und extrem hierarchisch", sagt er. Jüngere Leute in Führungsposition gebe es so gut wie keine. Nach wie vor seien es die Älteren und Alten, die die Entwicklung bestimmen, sagt Visser. So komme es "dass sich Smartphones in den vergangenen fünf Jahren mehr entwickelt haben als Autos in den letzten 50 Jahren."