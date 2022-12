Harvard-Fallstudie Ist Gesichtserkennung eine gute Idee?

Autorinnen und Autor

Mary C. Gentile ist die Entwicklerin und Leiterin des Weiterbildungskonzepts "Giving Voice to Values", einem werteorientierten Training für Führungskräfte. Zuvor arbeitete sie als Ethikprofessorin an der Darden School of Business der University of Virginia.

David Danks ist Professor für Datenwissenschaft und Philosophie an der University of California in San Diego.

Maralee Harrell ist Professorin für Philosophie und Public Health an der University of California in San Diego.