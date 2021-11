Der beste Rat, den ich je bekommen habe "Die reine akademische Lehre findet meist kaum Gehör"

Nehmen Chefinnen und Chefs selbst Ratschläge an? Und was macht einen guten Rat eigentlich aus? Wir haben uns in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft umgehört. Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat der "Wirtschaftsweisen", hat gelernt, Ratschläge möglichst gut auf die Empfänger abzustimmen.