Waren Ihre Kunden in letzter Zeit ungewöhnlich stark gereizt? Brauchen Ihre Mitarbeiter ewig, um auf E-Mails zu antworten? Treffen Freunde und Kollegen überraschende Lebensentscheidungen? Oder verlieren Sie bei wichtigen Gesprächen immer schneller die Konzentration?

Autoren Robin Abrahams ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Harvard Business School. Boris Groysberg ist Professor für Betriebswirtschaft im Bereich Organizational Behaviour der Harvard Business School.

All diese Verhaltensweisen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sind das Resultat der pandemischen Ausnahmesituation, mit der wir nun schon das dritte Jahr konfrontiert sind. Fast jeder hat jemanden oder etwas verloren – sei es einen Arbeitsplatz, eine Beziehung oder den Seelenfrieden. Und alle anfänglichen Hoffnungen darauf, dass die Coronapandemie ein schnelles und abruptes Ende findet, haben sich inzwischen wohl zerschlagen. Wir haben zwar den Notstand überwunden, befinden uns aber immer noch und schon wieder in einer neuen Krise.

Führungskräfte können keine Therapeuten sein und sollten dies auch nicht versuchen. Allerdings bewältigen Teams kollektive Trauer und Traumata gemeinsam, was bedeutet, dass Führungskräfte neue Fähigkeiten erlernen und anwenden müssen. Es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um gesunde Bewältigungsmechanismen zu fördern und ungesunde zu vermeiden. Vor allem aber können Sie sich Fehlverhalten abtrainieren, das unter Druck passiert und zusätzliche Ängste und Unsicherheiten unter Ihren ohnehin schon vorbelasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslösen kann.

Seien Sie Vorbild Selbstfürsorge ist kein Luxus – sie ist unerlässlich . Wenn Sie angespannt, reizbar, zurückgezogen oder unbeständig sind, kann Ihr Team ebenfalls darunter leiden. Wenn Ihre Sicht der Realität durch Verleugnung, Täuschungen oder polarisiertes Denken verzerrt ist, wird auch die Effizienz Ihres Teams stark eingeschränkt. Und wenn Sie einen schädlichen Führungsstil an den Tag legen oder unüberlegte und inkonsistente Entscheidungen treffen, zerstören Sie das Vertrauen und die Moral Ihrer Belegschaft. Stellen Sie Ihre Menschlichkeit in den Vordergrund und seien Sie ein Vorbild im Umgang mit unvermeidlicher menschlicher Unvollkommenheit. Dies erreichen Sie am besten durch mentale Flexibilität, emotionale Offenheit und gesunde Gewohnheiten.

Mentale Flexibilität In Krisenzeiten ist mentale Schärfe besonders gefragt, da sich Umstände und Informationslage ständig ändern. Diese Schärfe ist jedoch schwierig zu erlangen, wenn Sie mit Stress, Trauma und Erschöpfung konfrontiert sind. Dies führt eher zu geistiger Vernebelung und einer Art kognitivem Tunnelblick. Halten Sie ihren Geist daher unbedingt frisch! Machen Sie es sich bei der Arbeit zur Gewohnheit, regelmäßig um Anregungen zu bitten und zuzugeben, was Sie nicht wissen. Normalisieren und entstigmatisieren Sie das Eingestehen von Fehlern. Erkennen Sie widersprüchliche Impulse und Wertvorstellungen an. Scheuen Sie sich nicht, Ihre Meinung zu ändern, wenn Sie mit Informationen konfrontiert werden. Und entschuldigen Sie sich, wenn Sie es müssen, und zwar ohne sich zu schämen.

Suchen Sie sich idealerweise eine Freizeitaktivität, um sich aus dem mentalen Trott zu befreien. Verbringen Sie Zeit in der Natur, schreiben Sie ein Tagebuch oder meditieren Sie – alles ist erlaubt, was die verschiedensten Hirnregionen anregt und Gelegenheit zum Nachdenken gibt. Emotionale Offenheit Gestehen Sie sich ein, wenn Sie eine schwierige Zeit haben oder nicht in Bestform sind. Mit einer Einschränkung: Als Führungskraft können Sie nicht jeden kleinen Zweifel oder jede Angst sofort mit anderen teilen. Und es ist wichtig, dass man seinen emotionalen Ballast nicht auf Teammitglieder ablädt. Es ist nicht deren Aufgabe, Ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung sein wird oder Ihrem Ego zu schmeicheln. Ihre erfahreneren Teammitglieder werden dennoch merken, wenn Sie einen schlechten Tag haben – geben Sie dies dann ruhig zu, damit ihr Team es auch weiß und sich entsprechend verhalten kann.

Gesunde Verhaltensweisen Im Idealfall haben Sie soziale und emotionale Unterstützung außerhalb des Büros – einen Ehepartner, Freunde, einen Therapeuten oder sogar ein ganzes "persönliches Aufsichtsgremium ". Sprechen Sie regelmäßig mit diesen Menschen! Und kümmern Sie sich um all Ihre grundlegenden Bedürfnisse : Schlaf, Bewegung, Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und mentale Auszeiten. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team alles hat, was es braucht, um diese Bedürfnisse für sich selbst zu befriedigen. Hierfür sind in der Regel keine Ratschläge, sondern praktische Ressourcen gefragt – Zeit, Geld, Ausrüstung und Zugang. Machen Sie Selbstfürsorge zu einem regelmäßigen Gesprächsthema und beginnen Sie gelegentlich eine Besprechung damit, dass Sie alle aus dem Team bitten, eine Sache zu nennen, die sie in letzter Zeit für sich selbst getan haben, oder ein bereicherndes Gespräch zu nennen, das sie in letzter Zeit geführt haben. Falls diese Berichte jedoch zu einem Wettbewerb ausarten, sollten Sie dies umgehend unterbinden. Wenn alle damit prahlen, dass sie am Wochenende für eine "Tough Mudder"-Rennen trainiert oder per App Fremdsprachenkenntnisse erworben haben, weisen Sie darauf hin, dass Eis essen und dabei eine Krimiserie anschauen ein genauso gangbarer Weg ist, seine Freizeit zu verbringen. Nehmen Sie Last von den Schultern Stress hat eine kumulative Wirkung. Für Körper und Gehirn gibt es keinen Unterschied zwischen Termindruck, einem Streit mit dem Ehepartner, finanziellen Sorgen, dem Hund, der nicht aufhört zu bellen, und dem Computer, der ständig abstürzt. Die Geduld, die Selbstbeherrschung, die Perspektive, die Muße und die Weisheit, mit diesen Situationen umzugehen, kommen psychologisch gesehen alle aus dem gleichen Topf . Und bei vielen Menschen ist dieser Topf inzwischen ziemlich leer. Schon vor der Pandemie "liebäugelten die Amerikaner mit Burn-out-Symptomen", schrieb die Ärztin Lucy McBride in The Atlantic und stellte fest, dass sie "zu den am wenigsten gesunden Bevölkerungsgruppen in den wohlhabenden Ländern gehören. "Krankheiten der Verzweiflung" – einschließlich Depressionen, Angstzustände, PTBS und Sucht – waren bereits weit verbreitet". Seit Covid ist "jeder Aspekt des Lebens mit zusätzlicher Arbeit verbunden. [...] Wir müssen Elternschaft, Pflege und Arbeit ohne unsere traditionellen Unterstützungsstrukturen unter einen Hut bringen."

Reduzieren Sie Stressfaktoren Reduzieren Sie Stressfaktoren in Ihrem eigenen Leben und im Leben Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so weit wie möglich. Setzen Sie sich das Ziel, den Stress für alle zu verringern. Betrachten Sie dies als eine Maßnahme zur Einsparung psychologischer Energie: Was kann getan werden, um die wertvolle kognitive und emotionale Energie der Menschen für die wichtigsten Aufgaben am Arbeitsplatz und zu Hause zu erhalten? Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter zu Vorschlägen – sie können selbst wertvolle Ideen für kostengünstige Prozesse oder Praktiken einbringen, die ihnen das Leben erleichtern würden. Schüren Sie keine Ängste Führungskräfte können vielleicht nicht viel gegen Trauer und Trauma tun, sie können jedoch eine Kultur schaffen, die keine unnötigen Ängste schürt. Menschen haben Angst vor Schmerz. Sie haben Angst, dumm, alt oder unnahbar zu wirken oder sich zu blamieren. Als Führungskraft können Sie viel tun, um diese Ängste zu lindern – oder zu verstärken. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter zum Beispiel wissen, dass es in Ordnung ist, wenn ihr Arbeitszimmer bei Zoom unordentlich ist oder wenn ihr Kind hereinspaziert. Falls etwas nicht in Ordnung ist, erklären Sie, warum. "Weil es nicht professionell aussieht" ist im Jahr 2022 jedoch kein ausreichender Grund. Sorgen Sie dafür, dass man in Besprechungen auch Fragen stellen kann, die einem dumm vorkommen – und dass man keine Fragen, Kommentare oder Ideen einbringen muss, wenn man nicht möchte. Schaffen Sie ein kognitives Sicherheitsnetz Menschen sind zuweilen mental abwesend – ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? Trauer , Trauma, Angst – all das kann dazu führen, dass man seine Produktivität und Konzentration verliert. Noch schlimmer ist es, wenn typische Routinen und Umwelteinflüsse wegfallen und man sich neue Gewohnheiten im Leben schaffen muss. Derzeit erlebt so ziemlich jeder eine kognitive Überlastung. Fehler abfedern Erkennen Sie die psychische Belastung an, unter der Ihre Mitarbeiter stehen. Erstellen Sie Checklisten, Cross-Check-Protokolle, Backup-Pläne – was immer für Ihr Unternehmen angemessen ist –, um schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Wenn es sich um einen neuen Prozess handelt, stellen Sie gegenüber Ihrem Team klar, dass dieser nicht wegen mangelnden Vertrauens eingeführt wurde. Aktuell ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Unternehmenskultur und -werte zu stärken. Ein Gefühl des Miteinanders – wer "wir" als Organisation oder als Team sind, wofür wir stehen und was wir tun – kann dabei helfen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen und die Überforderung von Einzelpersonen zu verringern. Tunnelblick vermeiden Ein weiteres Symptom mentaler Abwesenheit ist es, eine Angelegenheit nur aus einem Blickwinkel zu betrachten und sich in Details oder eigenen Bedenken zu verrennen. Stellen Sie sicher, dass alle Aspekte einer Situation beleuchtet werden, indem Sie Rollenspiele und andere mentale Übungen einsetzen. In einem anderen Artikel haben wir dazu geraten, die Teammitglieder die optimistischsten sowie pessimistischsten erwartbaren Szenarien aufzählen zu lassen. Bringen Sie hypothetische Gesichtspunkte ein – wie würden Sie beispielsweise Ihre Idee oder Ihr Produkt einem Außerirdischen erklären? Und wie würden die Menschen von vor 200 Jahren dieses Problem lösen? Es braucht nicht viel – Menschen schneiden bereits dann besser bei Kreativitätstests ab, wenn sie einfach aufgefordert werden, Dinge so zu tun, wie sie ein kreativer Mensch tun würde. Stellen Sie insbesondere am Ende eines Meetings die Frage: "Welche Fragen würde jemand stellen, der dieses Thema nicht wirklich versteht?" Mitarbeiter können viel leichter Ungewissheit oder Verwirrung zugeben, wenn sie sich diese nicht selbst zuschreiben müssen. Selbst im psychologisch stabilsten Team kann es Mitglieder geben, die von Natur aus Probleme haben, sich Unzulänglichkeiten einzugestehen. Bringen Sie die Mitarbeiter dazu, über ihre Haustiere zu sprechen. Sie werden überrascht sein, was alles zur Sprache kommt, wenn Sie eine Kollegin fragen, wie ihr Hund mit ihrer Rückkehr ins Büro zurechtkommt. Aus Fehlern lernen Fehler und Misserfolge sind unvermeidlich – vor allem, wenn eine überforderte Belegschaft versucht, sich an ständig ändernde Bedingungen anzupassen. Wie werden Sie mit ihr umgehen? Die Untersuchungen von Amy Edmondson zeigen, dass Teams, die Misserfolge entstigmatisieren, besser aus Fehlern der Vergangenheit lernen und leichter neue Wege finden, Probleme zu lösen oder Routineaufgaben anzugehen. Sie empfiehlt, dass Führungskräfte die Überbringer schlechter Nachrichten belohnen, anstatt sie abzustrafen. Nehmen Sie Ihren Mitarbeitern die Angst, Fehler zuzugeben oder Sie auf Probleme oder Unwägbarkeiten aufmerksam zu machen. Analysieren Sie stattdessen gemeinsam mit Ihren Teams Misserfolge und finden Sie Wege zur Verbesserung. Schaffen Sie Sinn Sinn ist wichtiger als Glück, vor allem wenn es darum geht, unter widrigen Umständen zu bestehen. Auf biologischer Ebene kann fehlende Sinnstiftung sogar selbst ein solcher widriger Umstand sein. Forschungen haben ergeben, dass Menschen, die wenig Sinn in ihrem Leben sehen, selbst wenn sie glücklich sind, ähnliche Immunreaktionsmuster aufweisen wie Menschen, die unter chronischen Erkrankungen leiden.

