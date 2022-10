In der Schule, in der Uni und später im Job geht es meist um Richtig und Falsch – weniger ums Suchen, Experimentieren und Anpassen an neue Situationen und Möglichkeiten. Dabei wird Anpassungsfähigkeit zunehmend zur alles entscheidenden Kompetenz für Führungskräfte, wie der Wirtschaftspsychologe und Führungsexperte Carl Naughton herausgefunden hat. Seine Studie zeigt: Anpassungsfähige Menschen sind zielorientierter, initiativfreudiger, resilienter und erfolgreicher. Sie tun sich leichter damit, auf Veränderungen positiv zu reagieren und ihr Team durch turbulente Zeiten zu führen.