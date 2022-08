Der Moment, in dem die Spielerinnen der deutschen Nationalelf weinend vom Platz gingen, beschäftigte mich noch am nächsten Morgen. Einerseits konnte ich nicht anders, als die Enttäuschung und Traurigkeit mitzufühlen. Anderseits fragte ich mich: Wie großartig und erhebend muss es sich anfühlen, als Team ein gemeinsames Ziel so sehr zu wollen – und so daran zu glauben, dass man über seine eigenen Leistungsgrenzen hinauswächst? "Wir standen hier im Finale, was uns keiner zugetraut hat, was wir uns vielleicht auch selbst nicht zugetraut haben", sagt Spielerin und Finaltorschützin Lina Magull. "Aber wir haben uns das so hart erarbeitet."