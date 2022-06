Meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen – und zu spüren, aus einem leeren Gefäß kann man einem anderen Menschen nichts einschenken.

Besser mit Emotionen umzugehen, diese zu zeigen und zu akzeptieren. Früher fühlte ich mich überfordert, wenn Mitarbeitende weinten. Heute kann ich solche Momente offener zulassen und meine Unterstützung anbieten.

In meiner Familie ist Durchhalten und andere nicht mit seinem Kram zu belästigen, ein verbreiteter Glaubenssatz. Ich lernte damals, dass schwach zu sein, die allergrößte Stärke sein kann. Und dass Hilfe oft von unerwarteter Seite kommt, wenn man darum bittet.

Anders als Vera wusste ich damals: Es geht um eine begrenzte Zeit von mehreren Monaten. Mein Chef ermöglichte mir, mobil und flexibel zu arbeiten. Ich gab Aufgaben ab - und arbeitete so viel, wie es mir gut tat. Kaum etwas hat mich stärker als Mitarbeitende gebunden als sein Verständnis und Rückendeckung in einer schweren Situation. Ich gebe zu (und er weiß es auch, weshalb ich das schreibe): Es gibt wenige Menschen, die mich so wahnsinnig gemacht haben wie mein ehemaliger Chef. Doch egal, wie sehr wir manchmal stritten: Ich dachte mir immer, er hat das Herz am richtigen Fleck. Und ich bin überzeugt, kaum etwas sorgt für höhere Loyalität.