Immer einen Schritt weiter

Simone Biles gewann den Wettkampf mit großem Vorsprung. Journalistinnen und Journalisten stellten ihr hinterher atemlos Fragen: Was sie zu ihrem Comeback sage? Was sie sich für Olympia 2024 in Paris vornehme? Und Biles, die vor ein paar Wochen geheiratet hat, gab folgende Antwort:

"Wenn man heiratet, fragen dich alle, wann du ein Baby bekommst. Wenn du zu den Classics kommst (das ist der nationale Wettkampf, an dem sie teilnahm), fragen dich alle nach den Olympischen Spielen." Sie wolle jedoch einen Schritt nach dem anderen gehen.