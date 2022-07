Ich befragte ihn, warum ihn das so ärgerte. Es stellte sich heraus: Respekt war ein hoher Wert für diesen Mann - er verknüpfte diesen auch mit seinen Erwartungen an die Kleidung, die alle in seinem Unternehmen trugen. "Wir haben Respekt sogar in unseren Unternehmenswerten festgehalten", sagte er. Ich antwortete, dass Respekt auch einer meiner höchsten Werte sei, ich dabei aber eher an den Umgangston miteinander denke und eigentlich gar nicht ans Schuhwerk. Vielleicht ging es einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähnlich.

Erwartungen klar aussprechen

Ich glaube, genau hier liegt der Knackpunkt. Wir müssen unsere Erwartungen konkret formulieren – und bei anderen abfragen. Nur zu behaupten, man brauche förmliche Kleidung, um sich zu engagieren, dürfte seit der Pandemie nicht mehr ziehen. Viele Mitarbeitende haben gezeigt, dass sie im Freizeitoutfit Leistung bringen - Studien belegen diesen Eindruck.