Obwohl es in vielen Medienberichten zum Thema "Great Resignation", also der großen Kündigungswelle, meist um amerikanische Arbeitnehmer in Bürojobs geht, lässt sich das Phänomen auch weltweit in einer Vielzahl von Sektoren und Funktionen beobachten. Auch in Lateinamerika, Osteuropa und Asien zeigen sich Turbulenzen auf den Arbeitsmärkten, die sowohl sogenannte "qualifizierte" als auch "ungelernte" Arbeitskräfte betreffen. Und die Veränderungen werden weitergehen. Die Unternehmen, die wichtige Talente an sich binden können, werden diejenigen sein, die in die Einarbeitung ihrer Mitarbeiter investieren.

Sinazo Sibisi ist ehemalige Geschäftsführerin für die Regionen Afrika, Kanada und Australien bei Wyzetalk, einer führenden digitalen Mitarbeiterplattform. Sibisi verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen und hat eine Leidenschaft für sozial verantwortliches Handeln und Innovation.

Der Sinn und Zweck des Onboarding sollte darin bestehen, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei zu helfen, erfolgreich in ihrer Position zu sein, und die Zeit zu verkürzen, die sie brauchen, um sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden. Dies funktioniert nur, wenn die Einarbeitungsprozesse strategisch mit Blick auf das Endziel gestaltet werden. Mit der Zunahme von Remote- und Hybridarbeit ist das Onboarding jedoch eine noch größere Herausforderung geworden.

Gys Kappers ist Mitgründer und CEO der Mitarbeiterplattform Wyzetalk.

In einer Umfrage des Softwareunternehmens Workable aus dem Jahr 2020 gaben die befragten Personalverantwortlichen an, dass das Onboarding oder die Schulung von Mitarbeitern aus der Ferne die größte Herausforderung bei der Einstellung von Mitarbeitern darstellte. Und dies ist auch weiterhin der Fall für Arbeitgeber. Schon vor der Verlagerung ins Digitale fehlte in mehr als einem Drittel der Unternehmen ein strukturierter Einarbeitungsprozess, sei es per remote oder anderweitig. Außerdem unterschätzen viele Unternehmen, wie lange ein neuer Mitarbeiter braucht, um sich in seiner Rolle zurechtzufinden. Das durchschnittliche Onboarding-Programm dauert 90 Tage, aber laut dem Gallup-Bericht "Creating an Exceptional Onboarding Journey for New Employees " brauchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel zwölf Monate, um ihr volles Leistungspotenzial zu erreichen.

Starke Beziehungen werden nicht auf einem schlechten Fundament aufgebaut. Wenn Sie Ihre Talente besser an sich binden möchten, müssen Sie die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter verbessern. Gallup berichtet, dass nur 12 Prozent der Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihr Unternehmen bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder gute Arbeit leistet, während 88 Prozent der Arbeitnehmer keine guten Erfahrungen mit der Einarbeitung machen. Und in einer Umfrage von Principles aus dem Jahr 2021 gaben 94 Prozent der befragten Personalverantwortlichen an, dass die Mitarbeiter, die sie während der Pandemie eingestellt haben, nur virtuell mit dem Unternehmen interagiert haben. 31 Prozent dieser Befragten sagten, dass die Mitarbeiter Schwierigkeiten hatten, sich mit Kollegen zu vernetzen. Zehn Prozent waren sich nicht einmal sicher, wie sich die neu eingestellten Mitarbeiter eingewöhnen.

Wenn man bedenkt, dass ein schlechtes Onboarding dazu führen kann, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger Vertrauen in ihre neue Rolle haben, sich weniger engagieren und ein höheres Risiko besteht, dass sie das Unternehmen verlassen, wenn sie anderswo eine neue, spannendere Stelle finden, sind diese Statistiken besorgniserregend – insbesondere für Unternehmen, die Mitarbeiter aus der Ferne einstellen.

Andererseits können Unternehmen, die ein formelles Onboarding-Programm einführen, eine um 50 Prozent höhere Mitarbeiterbindung bei neuen Mitarbeitern und eine um 62 Prozent höhere Produktivität in derselben Gruppe erreichen. Laut Gallups Onboarding-Bericht ist es außerdem fast dreimal so wahrscheinlich, dass sich Mitarbeiter, die eine positive Onboarding-Erfahrung gemacht haben, auf ihre Rolle vorbereitet und unterstützt fühlen, was ihr Selbstvertrauen stärkt und ihre Fähigkeit verbessert, ihre Rolle gut auszuführen.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Onboarding Ein kurzes Onboarding-Programm ist nicht das Einzige, was die Erfahrungen Ihrer neuen Mitarbeiter beeinträchtigt. Neu eingestellte Teammitglieder brauchen auch die Möglichkeit, Beziehungen zu ihren Vorgesetzten, Kollegen und anderen für Ihre Arbeit wichtige Personen und Gruppen aufzubauen. Aus dem Gallup-Bericht geht hervor, dass Mitarbeiter mehr als dreimal so häufig der Aussage zustimmen, dass sie eine außergewöhnliche Onboarding-Erfahrung gemacht haben, wenn ihre Vorgesetzten eine aktive Rolle in diesem Prozess gespielt haben. Viele Manager haben jedoch nicht die Kapazitäten, um Onboarding-Programme zu unterstützen oder umzusetzen. Außerdem bieten die meisten kleineren Unternehmen (und sogar einige größere) keine Mentorenprogramme an. Wenn Sie neuen Mitarbeitern keine Mentoren anbieten, berauben Sie sie der Möglichkeit, die Beziehungen aufzubauen, die sie für den Erfolg in ihrem neuen Arbeitsumfeld benötigen.

Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder neue Mitarbeiter und jede neue Mitarbeiterin eine positive Erfahrung bei der Arbeit macht - aber zu wissen, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um einen effektiven Onboarding-Plan zu erstellen, kann überwältigend sein. Die folgenden drei Schritte können Managern dabei helfen, strategische Onboarding-Prozesse zu entwickeln, die neue Mitarbeiter zum Erfolg verhelfen und die Mitarbeiterbindung verbessern. 1. Setzen Sie klare Ziele Bevor Sie ein neues Onboarding-Programm einführen, sollten Sie zunächst Ihre Onboarding-Ziele überprüfen. Achten Sie bei der Überprüfung der Ziele darauf, dass sie die folgenden vier Punkte umfassen: Compliance, Klarheit, Kultur und Verbindung. Hier sind einige Fragen, die Sie stellen sollten: Haben Sie die Vorschriften, Richtlinien und Verfahren, an die sich die Mitarbeiter halten müssen, klar benannt und erläutert?

Haben Sie die Erwartungen der Mitarbeiter an ihre Arbeit klar formuliert und mit konkreten, zeitlich begrenzten Maßnahmen verknüpft?

Haben die Mitarbeiter nach Abschluss des Programms ein umfassendes Verständnis für Ihre Unternehmenskultur und werden sie dabei unterstützt, alle für ihren Erfolg wichtigen Beziehungen aufzubauen?

Wo müssen die Fähigkeiten Ihrer Organisation verbessert werden, um dieses neue Programm durchzuführen?

Wie werden Sie nach Abschluss des Onboarding-Programms die Work-Life-Balance der neu eingestellten Mitarbeiter kontinuierlich verbessern und aufrechterhalten? Sobald Sie eine Reihe von Zielen erstellt haben, die alle vier Punkte ansprechen, ist es an der Zeit zu entscheiden, wie Sie den Erfolg messen wollen. Ihre Maßnahmen sollten direkt mit Ihren Zielen verknüpft sein und quantitative Kennzahlen (zum Beispiel den Prozentsatz der neuen Mitarbeiter, die nach einem Jahr noch in Ihrem Unternehmen beschäftigt sind) sowie qualitative Kennzahlen (etwa das Feedback der neuen Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen beim Onboarding) umfassen. Um diese Ziele und Messgrößen zu erreichen, ist die Beteiligung von Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen erforderlich. Daher sollten Sie sich Zeit nehmen, um sich mit den Führungskräften des Unternehmens zu treffen, bevor Sie loslegen. 2. Schaffen Sie ein Onboarding-Team Wenn Sie die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz verbessern wollen, müssen Sie einen Onboarding-Prozess entwickeln, der über die Personalabteilung hinausgeht und andere Unternehmensbereiche einbezieht, einschließlich relevanter Teams, wichtiger Interessengruppen und der Unternehmensleitung. Je früher die Führungskräfte neue Mitarbeiter in ihr Team einführen können, desto besser. Stellen Sie vorab sicher, dass das Team weiß, warum der neue Mitarbeiter eingestellt wurde und welche Rolle er oder sie im Team oder im gesamten Unternehmen spielen wird. Obwohl die Förderung starker Teambeziehungen anfangs eine größere Zeitinvestition bedeuten kann, kann sie dazu beitragen, die Produktivität und Leistung der Mitarbeiter zu steigern. Es ist wichtig, daran zu denken, dass neue Mitarbeiter auch mit Stakeholdern außerhalb ihres unmittelbaren Teams zu tun haben werden. Neuen Mitarbeitern ist jedoch nicht immer klar, wie sie mit diesen Personen zusammenarbeiten werden oder wie sie am besten mit ihnen in Kontakt treten können. Manager können den Aufbau dieser Beziehungen unterstützen, indem sie eine Liste mit Namen erstellen, in der sie angeben, wer sie sind und welche Bedeutung sie für das Unternehmen haben. Als Vorgesetzter ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Verbindungen reibungslos funktionieren. Planen Sie also Zeiten ein, um sich mit den Beteiligten zu treffen und sicherzustellen, dass das Netzwerk der neuen Mitarbeiter gut funktioniert.